"Da li je opet holidej u pitanju, ne znam!" Jovanov o sednici na kojoj će se raspravljati o poverenju Vladi: "Jedini način da se održi bio da se utvrdi kada će blagoizvoleti da budu tu oni koji su je tražili"

Sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi zakazana je za ponedeljak Aleksić je rekao da mu ova nedelja ne odgovara zato što nije tu, poručuje Jovanov Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS), reagovao je na tvrdnju Miroslava Aleksića, predsednika Narodnog pokreta Srbije, koji je za medije istakao da mu odgovora da se sednica o poverenju Vladi održi kad god. Jovanov je u