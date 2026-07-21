"Da li je opet holidej u pitanju, ne znam!" Jovanov o sednici na kojoj će se raspravljati o poverenju Vladi: "Jedini način da se održi bio da se utvrdi kada će blagoizvoleti da budu tu oni koji su je tražili"

Blic pre 2 sata
"Da li je opet holidej u pitanju, ne znam!" Jovanov o sednici na kojoj će se raspravljati o poverenju Vladi: "Jedini način da…
Sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi zakazana je za ponedeljak Aleksić je rekao da mu ova nedelja ne odgovara zato što nije tu, poručuje Jovanov Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS), reagovao je na tvrdnju Miroslava Aleksića, predsednika Narodnog pokreta Srbije, koji je za medije istakao da mu odgovora da se sednica o poverenju Vladi održi kad god. Jovanov je u
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Zakazana sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije za 27. jul

Zakazana sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije za 27. jul

NIN pre 4 sati
Opozicija tvrdi da nema zvaničnu potvrdu o sednici za izglasavanje nepoverenja Vladi

Opozicija tvrdi da nema zvaničnu potvrdu o sednici za izglasavanje nepoverenja Vladi

N1 Info pre 5 sati
Sednica o nepoverenju Vladi Srbije zakazana za ponedeljak

Sednica o nepoverenju Vladi Srbije zakazana za ponedeljak

Sputnik pre 5 sati
Skupština u ponedeljak raspravlja o nepoverenju Vladi: Da li se Srbija približava vanrednim izborima?

Skupština u ponedeljak raspravlja o nepoverenju Vladi: Da li se Srbija približava vanrednim izborima?

Serbian News Media pre 5 sati
Predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi biće razmatran u ponedeljak, 27. jula.

Predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi biće razmatran u ponedeljak, 27. jula.

Nova ekonomija pre 6 sati
Sednica o nepoverenju vladi zakazana za ponedeljak. Predlog podnela opozicija.

Sednica o nepoverenju vladi zakazana za ponedeljak. Predlog podnela opozicija.

Blic pre 6 sati
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