"Drugi dom nemam" Tomović o rušenju kuća kod Gazivoda: Eljšani mi usmeno garantovao da moja kuća neće biti srušena (video)…

Tomović je 3. jula primio rešenje o rušenju, ali tvrdi da ima dokumenta o legalnom korišćenju placa, koja kosovske vlasti ne priznaju Rušenje vikendica i kuća na jezeru Gazivode je počelo bez dozvole Opštine Zubin Potok i bez sudske odluke Vlasnik jedne od kuća u blizini jezera Gazivode, koja je određena za rušenje, Vukola Tomović izjavio je da mu je zamenik direktora Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani usmeno garantovao da njegov objekat neće biti