Ispao jedan od favorita: Drama u Šimanovcima, vrisak odjekuje imanjem: "Idemo"

Anđelo Ranković zauzeo je 11. mesto u superfinalu Elite 9 iako je važio za jednog od favorite.

Najburnije je reagovala Jovana Tomić Matora i Ivan Marinković koji su dočekali da ga isprate sa ostrva. Matora i Ivan su počeli da vrište i skaču od sreće: "Idemo, tako je bre, bravo Srbijo", odjekivalo je imanjem. Podsetimo, Nenad Macanović Bebica zauzeo je 20. mesto, Sofija Janićijević 19., a Luka Vujović 18. mesto, a Borislav Terzić Terza 17. mesto, a Hana Duvnjak 16, a Uroš Stanić 15. mesto, a Dača Virijević 14. mesto, Teodora Delić 13. mesto, Nerio Ružanji 12.