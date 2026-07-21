Ko je Stanija Dobrojević, pobednica elite 9: Nizala skandale i napravila bogatstvo u Americi: Zbog veza sa oženjenim bila na stubu srama

Blic pre 2 sata
Ko je Stanija Dobrojević, pobednica elite 9: Nizala skandale i napravila bogatstvo u Americi: Zbog veza sa oženjenim bila na…

Stanija je javno govorila o aferi sa Kristijanom Golubovićem i priznanju da je bila sa njim dok je bio oženjen.

Doživela je pobačaj tokom veridbe sa Asminom Durdžićem, a najveću podršku imala je upravo od njega. Stanija Dobrojević osvojila je prvo mesto u Eliti 9 i nagradu od 100.000 evra. Ona je u javnosti poznata godinama unazad kao prva srpska starleta. Stanija je rođena je 17. marta 1985. godine u Virovitici. Usled rata devedesetih, njena porodica se preselila u Rumu. Iako se pretežno bavi šou-biznisom, Stanija je završila Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Novom Sadu
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