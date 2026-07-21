Ovako je Stanija izgledala pre operacija: Pobednica "Elite 9" šokirala transformacijom, mnogi je ne prepoznaju, evo šta je sve radila na sebi (foto)

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Ovako je Stanija izgledala pre operacija: Pobednica "Elite 9" šokirala transformacijom, mnogi je ne prepoznaju, evo šta je sve…

Stanija Dobrojević je danas jedna od najpoznatijih rijaliti zvezda u regionu i trenutni gost u 'Eliti 9'.

Na početku karijere bila je prirodna novosadska studentkinja bez estetskih zahvata. Stanija Dobrojević, danas jedna od najpoznatijih rijaliti zvezda u regionu i ovogodišnja pobednica "Elite 9", trenutno privlači ogromnu pažnju javnosti. Iako je prepoznatljiva po svom naglašenom, atraktivnom izgledu i brojnim estetskim korekcijama, na početku svoje karijere izgledala je potpuno drugačije. Kada se prvi put pojavila u rijaliti formatima, Stanija se publici predstavila
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