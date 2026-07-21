"Ovo mi je najveća životna pobeda" Prvi intervju Stanije Dobrojević nakon trijumfa u Eliti 9: Progovorila o incidentu s Urošem, Asminovim roditeljima i novcu od nagrade (video)

Naglasila je važnost životnih lekcija i potrebu da bude opreznija sa prijateljima i partnerima ubuduće.

U top 5 finalista su još Aneli Ahmić, Anita Stanojlović, Ivan Marinković i Asmin Durdžić. Stanija Dobrojević došla je do prvog mesta u "Eliti 9". Nakon što je proglašena za pobednicu, nije krila sreću što je iza sebe ostavila sve druge učesnike, koji su od septembra prošle godine bili u rijalitiju, pa je plakala u studiju pred pripadnicima sedme sile. - Osećaj je euforija, pobednička energija, ostala sam bez frizure, bez šminke! Ovo mi je najveća pobeda u životu.