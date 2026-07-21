"Sa stanijom otvaram elitu 10": Željko Mitrović se oglasio posle finala i otkrio detalje nove sezone: "Nema robota koji može savladati Zmaja od Šipova"

Blic pre 17 minuta
"Sa stanijom otvaram elitu 10": Željko Mitrović se oglasio posle finala i otkrio detalje nove sezone: "Nema robota koji može…

Željko Mitrović, vlasnik televizije 'Pink', čestitao je Staniji na pobedi i najavio spektakularno otvaranje 'Elite 10'.

Stanija je izjavila da joj je ovo najveća životna pobeda, ističući emotivne i teške trenutke u rijalitiju, ali i nevericu zbog krajnjeg uspeha. Veliko finale "Elite 9" održano je 20. jula, a kao pobednica sa imanja u Šimanovcima i sa čekom od 100.000 evra izašla je rijaliti zvezda i starleta Stanija Dobrojević sa 36 procenata glasova publike. Drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić sa 4 procenta manje. Željko Mitrović, vlasnik televizije "Pink", oglasio se dan nakon
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