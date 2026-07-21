Suočavanje Maje Marinković i Asminove porodice Mustafa plače u programu uživo, Mevlida žestoka: Maja spustila glavu i izvinjava se

Blic pre 1 sat
Suočavanje Maje Marinković i Asminove porodice Mustafa plače u programu uživo, Mevlida žestoka: Maja spustila glavu i…

Sofija Janićijević izjavila je da ide na sud sa Danetom zbog laži i otkrila da nije ulagala novac koji je dobila od njega.

Mustafa je kroz suze rekao da ne može oprostiti Maji određene postupke i reči. Maja Marinković je zauzela 10. mesto u Eliti 9 nakon čega se obratila porodici Asmina Durdžića. Njegovi roditelji ne podržavaju ovaj odnos, a Taki je besan stigao u studio. Maja se izvinjavala porodicama. - Taki je ljut na mene, nemam šta da mu kažem, imam prava. Želim da se izvinem i njemu i Asminovoj porodici. Izvinjavam im se za sve što sam izgovorila, oni to nisu zaslužili. U pravu
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