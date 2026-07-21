Tajna poseta Moskvi: Prvi čovek FBI uskoro u Rusiji, svi se pitaju samo jedno, FSB će mu biti domaćin

Blic pre 3 sata
Tajna poseta Moskvi: Prvi čovek FBI uskoro u Rusiji, svi se pitaju samo jedno, FSB će mu biti domaćin
Za sada nije poznato da li će Patel imati susret sa predsednikom Putinom ili njegovim bliskim saradnicima, niti teme razgovora Njegov domaćin najverovatnije će biti ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel planira da poseti Rusiju sredinom oktobra, gde bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu, izjavili su danas za Politiko američki zvaničnici i izvori upoznat sa planovima putovanja. Prema
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