"Tužiću je, neće videti dinara" Terza pobesneo zbog ćerke, vređa Milicu i histeriše: "Imam dokaze protiv nje" (video)

Blic pre 13 minuta
"Tužiću je, neće videti dinara" Terza pobesneo zbog ćerke, vređa Milicu i histeriše: "Imam dokaze protiv nje" (video)

Njegova veza sa Sofijom je okončana, a detalje iz privatnog života oboje su izneli u javnost tokom rijalitija.

Terza je naglasio da želi da provodi vreme sa ćerkom i da će sve sporove rešavati isključivo putem suda. Borislav Terzić Terza nakon ispadanja iz superfinala besno je govorio o Milici Veličković i ćerki Barbari. On je rekao da planira da svoja prava potraži na sudu. Terza je zauzeo 17. mesto, a sada je otkrio da li je zadovoljan plasmanom. - Poenta je izaći sa parama, a ne bez para. Šta mi znači da budem treći bez para. Videćemo koliko sam zaradio. Nisam kršio
Otvori na blic.rs

Blic »

Ispao jedan od favorita: Drama u Šimanovcima, vrisak odjekuje imanjem: "Idemo"

Ispao jedan od favorita: Drama u Šimanovcima, vrisak odjekuje imanjem: "Idemo"

Blic pre 8 minutajoš 5 povezanih
Skandal u finalu Elite 9! Terzin brat se umalo potukao sa Nemanjom gačićem: Drama zbog Milice, obezbeđenje ih opkolilo (foto)…

Skandal u finalu Elite 9! Terzin brat se umalo potukao sa Nemanjom gačićem: Drama zbog Milice, obezbeđenje ih opkolilo (foto)

Blic pre 1 sat
"Čula sam da su me se odrekli zbog Matore" Dragana Stojančević se suočila sa roditeljima nakon izlaska iz Elite: "Bilo je…

"Čula sam da su me se odrekli zbog Matore" Dragana Stojančević se suočila sa roditeljima nakon izlaska iz Elite: "Bilo je teško"

Blic pre 1 sat
Tuča u finalu Elite 9 u studio uletelo obezbeđenje: "Udarila me je" (video)

Tuča u finalu Elite 9 u studio uletelo obezbeđenje: "Udarila me je" (video)

Blic pre 2 sata
SAD uvode dodatne carine od 50 odsto na pojedine proizvode iz Kanade

SAD uvode dodatne carine od 50 odsto na pojedine proizvode iz Kanade

Blic pre 2 sata
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

"Tužiću je, neće videti dinara" Terza pobesneo zbog ćerke, vređa Milicu i histeriše: "Imam dokaze protiv nje" (video)

"Tužiću je, neće videti dinara" Terza pobesneo zbog ćerke, vređa Milicu i histeriše: "Imam dokaze protiv nje" (video)

Blic pre 13 minuta
Ispao jedan od favorita: Drama u Šimanovcima, vrisak odjekuje imanjem: "Idemo"

Ispao jedan od favorita: Drama u Šimanovcima, vrisak odjekuje imanjem: "Idemo"

Blic pre 8 minuta
FINALE ELITE 9 UŽIVO: Nerio Ružanji zauzeo 12. mesto! Veliki favorit ISPAPO, u studiju doživeo potpuni ŠOK – niko ga NIJE…

FINALE ELITE 9 UŽIVO: Nerio Ružanji zauzeo 12. mesto! Veliki favorit ISPAPO, u studiju doživeo potpuni ŠOK – niko ga NIJE SAČEKAO!

Svet & Skandal pre 17 minuta
“Ne kupaju se i aljkavi su!” Lepi Mića žestoko opleo po superfinalistima "Elite 9", posebno se obrušio na ovaj par, pa pomenuo…

“Ne kupaju se i aljkavi su!” Lepi Mića žestoko opleo po superfinalistima "Elite 9", posebno se obrušio na ovaj par, pa pomenuo i aferu sa trans osobom

Kurir pre 23 minuta
Ne može da obuzda suze: Luka Vujović plače nakon što je izbačen iz Elite! Progovorio o planovima sa trudnom Anitom, pomenuo…

Ne može da obuzda suze: Luka Vujović plače nakon što je izbačen iz Elite! Progovorio o planovima sa trudnom Anitom, pomenuo veridbu, a evo koje ime želi za bebu

Kurir pre 8 minuta