"Tužiću je, neće videti dinara" Terza pobesneo zbog ćerke, vređa Milicu i histeriše: "Imam dokaze protiv nje" (video)

Njegova veza sa Sofijom je okončana, a detalje iz privatnog života oboje su izneli u javnost tokom rijalitija.

Terza je naglasio da želi da provodi vreme sa ćerkom i da će sve sporove rešavati isključivo putem suda. Borislav Terzić Terza nakon ispadanja iz superfinala besno je govorio o Milici Veličković i ćerki Barbari. On je rekao da planira da svoja prava potraži na sudu. Terza je zauzeo 17. mesto, a sada je otkrio da li je zadovoljan plasmanom. - Poenta je izaći sa parama, a ne bez para. Šta mi znači da budem treći bez para. Videćemo koliko sam zaradio. Nisam kršio