"Udalji se, nema šta da tražiš ovde" Voditeljka izbacila Takija i prekinula emisiju: "Majo, skloni ga"

Blic pre 1 sat
"Udalji se, nema šta da tražiš ovde" Voditeljka izbacila Takija i prekinula emisiju: "Majo, skloni ga"

Taki je izneo teške uvrede na račun porodice Durdžić, nazivajući ih 'polusvetom' i govoreći loše o Mevildi.

Voditeljka Maša je više puta opomenula Takija da izađe iz kadra tokom intervjua sa Majom. Superfinale Elite 9 puno je dešavanja, a nakon što se Maja Marinković suočila sa porodicom Asmina Durdžića nastao je novi haos. Taki se sukobio sa Terzom, izvređao Asminove roditelje, a potom ušao manji sukob i sa voditeljkom Pinka Mašom. Dok su Maša i Maja radile intervju, Taki je sve vreme upadao u kadar. - Izađi iz kadra, udalji se - dobacila je voditeljka Takiju. Kako je
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