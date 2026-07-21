(Video) Bori se sa rakom, a ne skida osmeh Milica Dugalić stigla na žurku Elite i oduševila sve: Uprkos bolesti zadržala vedar duh

Gubitak kose tokom lečenja za nju nije važan, jer smatra da je najvažnija borba ona u glavi.

Smatra da je stres glavni uzrok bolesti i ističe značaj očuvanja zdravog duha tokom lečenja. Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica, Milica Dugalić, pojavila se u Šimanovcima na žurki koja se večeras tamo održava povodom kraja Elite 9. Ona se više od godinu dana bori sa rakom dojke, a uprkos tome, ne gubi vedar duh po kom je oduvek prepoznatljiva. Milica se sada pojavila u elegantnoj haljini ne skidajući osmeh sa lica i sve oduševila. Među prvima je stigla