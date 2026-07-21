(Video) Olujni vetar nosio krovove i čupao drveće. Jako nevreme pogodilo ovaj deo Srbije: Sva mesta ostala bez struje

Blic pre 1 sat
(Video) Olujni vetar nosio krovove i čupao drveće. Jako nevreme pogodilo ovaj deo Srbije: Sva mesta ostala bez struje
Grad je uništio poljoprivredne useve i voćnjake, a vetar je odneo krov sa jedne kuće Olujni vetar čupao je drveće, a jedno stablo palo je na magistralni put i nakratko blokiralo saobraćaj Olujno nevreme praćeno gradom veličine oraha pogodio je danas opštinu Štrpce i okolna sela na jugu AP Kosova i Metohije, gde je izazvalo štetu na stambenim objektima i poljoprivrednim usevima. Grad je uništio poljoprivredne useve i voćnjake u tom kraju, a olujni vetar je odneo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Olujno nevreme sa gradom pogodilo Štrpce, vetar čupao drveće i nosio krovove

Olujno nevreme sa gradom pogodilo Štrpce, vetar čupao drveće i nosio krovove

RTV pre 1 sat
Nevreme u regionu: U Pljevljima pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila, u Nevesinju ulice pobelele od grada

Nevreme u regionu: U Pljevljima pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila, u Nevesinju ulice pobelele od grada

RTV pre 2 sata
Pala fasada zgrade, krov oštetio nekoliko vozila: Snažno nevreme u Pljevljima i Beranama

Pala fasada zgrade, krov oštetio nekoliko vozila: Snažno nevreme u Pljevljima i Beranama

Newsmax Balkans pre 3 sata
Nevreme napravilo haos u Pljevljima: Pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila VIDEO

Nevreme napravilo haos u Pljevljima: Pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila VIDEO

B92 pre 3 sata
Grad lomio šoferšajbne, vetar čupao fasade: Snažno nevreme protutnjalo severom Crne Gore

Grad lomio šoferšajbne, vetar čupao fasade: Snažno nevreme protutnjalo severom Crne Gore

Nova pre 4 sati
(VIDEO) Veliko nevreme u Pljevljima: Olujni vetar obarao drveće i delove fasada

(VIDEO) Veliko nevreme u Pljevljima: Olujni vetar obarao drveće i delove fasada

N1 Info pre 4 sati
(Video) Vetar lomio grane i drveće, leteli krovovi: Stravične scene oluje u Makedoniji: Voda probila u Međunarodni aerodrom u…

(Video) Vetar lomio grane i drveće, leteli krovovi: Stravične scene oluje u Makedoniji: Voda probila u Međunarodni aerodrom u Skoplju

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i Metohija

Regioni, najnovije vesti »

Zdravstveni centar Vranje: Vozač Hitne pomoći teško povređen nakon što je na njega naleteo teretni kamion

Zdravstveni centar Vranje: Vozač Hitne pomoći teško povređen nakon što je na njega naleteo teretni kamion

Insajder pre 12 minuta
Svečano obeležen Dan opštine Mionica, Janković: Kada pogledate kartu srpske časti i državnosti, Mionica je danas glavni grad…

Svečano obeležen Dan opštine Mionica, Janković: Kada pogledate kartu srpske časti i državnosti, Mionica je danas glavni grad

Valjevska posla pre 22 minuta
Taksista zgazio psa, sve gledali srednjoškolci, a psa i posle 24 sata nisu nadležne službe pomerile

Taksista zgazio psa, sve gledali srednjoškolci, a psa i posle 24 sata nisu nadležne službe pomerile

Prokuplje press pre 27 minuta
Doktorka slučajno naišla i spasila dečaka (10). Detalji drame kod Leskovca: Sanitet se pokvario, vozača udario kamion, a onda…

Doktorka slučajno naišla i spasila dečaka (10). Detalji drame kod Leskovca: Sanitet se pokvario, vozača udario kamion, a onda se pojavila ona

Blic pre 47 minuta
Pokvario se sanitet koji je vozio dete u bolnicu, vozač izašao i pokosio ga kamion: Doktorka spasila mališana na putu kod…

Pokvario se sanitet koji je vozio dete u bolnicu, vozač izašao i pokosio ga kamion: Doktorka spasila mališana na putu kod Leskovca

Blic pre 22 minuta