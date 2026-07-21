(Video) Olujni vetar nosio krovove i čupao drveće. Jako nevreme pogodilo ovaj deo Srbije: Sva mesta ostala bez struje

Grad je uništio poljoprivredne useve i voćnjake, a vetar je odneo krov sa jedne kuće Olujni vetar čupao je drveće, a jedno stablo palo je na magistralni put i nakratko blokiralo saobraćaj Olujno nevreme praćeno gradom veličine oraha pogodio je danas opštinu Štrpce i okolna sela na jugu AP Kosova i Metohije, gde je izazvalo štetu na stambenim objektima i poljoprivrednim usevima. Grad je uništio poljoprivredne useve i voćnjake u tom kraju, a olujni vetar je odneo