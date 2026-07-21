"Znaš li ko je tata?" Luka Vujović se suočio sa sinom iz prvog braka, pa govorio o svadbi sa Anitom: "Ako fanovi pošalju..." (video)

Maja Marinković je zauzela 10. mesto i javno se izvinila porodici Asmina Durdžića za uvrede i pogrešne reči izrečene tokom svađa.

Mevlida, Asminova rođaka, naglasila je da ne podržava vezu Maje i Asmina i poručila Maji da radi na sebi i pronađe sreću. Luka Vujović je osvojio 18. mesto u superfinalu Elite 9, a uzbuđeno je pred našim kamerama sumirao utiske i govorio o odnosu sa trudnom Anitom. Luka je rekao da je emotivan i da mu je drago što je sin došao da ga podrži u finalu. - Kada izađemo se suočimo sa realnim svetom. Emotivan sam, sinu sam rekao da je trudna Anita, rekao je da zna. Rekao