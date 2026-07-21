Deseti dan obnovljenog američkog bombardovanja Irana: Teheran gađao tanker u Ormuskom moreuzu, cene nafte u porastu

Iran je rano jutros napao tanker u Ormuskom moreuzu dok Sjedinjene Američke Države (SAD) 10 dana zaredom gađaju Iran zbog kontrole nad tim vodenim prolazom.

Ponovna eskalacija razmene napada SAD i Irana dovela je do rasta cene nafte, a privremeni memorandum o prekidu vatre je propao. Centralna komanda američke vojske saopštila je jutros da je gađala „iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane“. „Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su da pozovu Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima