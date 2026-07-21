Kad i gde možete da gledate meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Larn – Crvena zvezda?

Danas pre 4 sati  |  A. Pavlović
Kad i gde možete da gledate meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Larn – Crvena zvezda?

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju ekipi Larna u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Srpski šampion je apsolutni favorit u ovom dvomeču, a ukoliko eliminišu severnoirski klub u 3. kolu kvaliifkacija će igrati protiv pobednika dvomeča Vikingur (Island) – Hapoel Ber Ševa (Izrael). Prva utakmica Larn – Crvena zvezda na programu je u utorak 21. jula od 21 čas, a direktan prenos obezbeđen je na kanalima Arena Sport Premijum 1 i RTS 2.
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