Litvanski ministar odbrane: Putinu je potrebno novo zaoštravanje, a baltičke zemlje su moguće mete

Danas pre 8 sati  |  Beta
Litvanski ministar odbrane: Putinu je potrebno novo zaoštravanje, a baltičke zemlje su moguće mete
Litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas ocenio je danas da je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu potrebno „novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete“. „Kremlju, Putinu, potrebno je novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete u ovom slučaju“, rekao je Kaunas za litvanski javni servis. Ministar je dodao da se rat u Ukrajini ne odvija kako je Rusija planirala zbog čega trpi posledice na domaćem
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