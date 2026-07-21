Litvanski ministar odbrane: Putinu je potrebno novo zaoštravanje, a baltičke zemlje su moguće mete

Litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas ocenio je danas da je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu potrebno „novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete“. „Kremlju, Putinu, potrebno je novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete u ovom slučaju“, rekao je Kaunas za litvanski javni servis. Ministar je dodao da se rat u Ukrajini ne odvija kako je Rusija planirala zbog čega trpi posledice na domaćem