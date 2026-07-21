Španska Marka: Dva miliona ljudi u Madridu na dočeku novih svetskih šampiona

Danas pre 2 sata  |  Beta
Španska Marka: Dva miliona ljudi u Madridu na dočeku novih svetskih šampiona

Dva miliona ljudi dočekalo je na ulicama Madrida fudbalsku reprezentaciju Španije, po osvajanju titule na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Fudbaleri i stručni štab doputovali su popodne u Španiju iz SAD, gde su u nedelju u finalu posle produžetaka pobedili branioca titule Argentinu 1:0 i drugi put u istoriji osvojili titulu svetskog šampiona. Pobedonosni gol postigao je Feran Tores u 106. minutu. Igrače su hiljade ljudi dočekale na aerodromu, a selekcija se posle toga uputila na prijem kod španskog kralja Felipea Šestog i kraljice Leticije u palati Sarzuela, a zatim i kod premijera Pedra Sančeza. –
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