Usvojen plan koji dozvoljava gradnju „Novog Sada na vodi“: Opozicija kritikuje, gradonačelnik smatra da će građani profitirati od ovog projekta

Odbornici Novosadskog parlamenta na današnjoj sednici usvojili su plan koji dozvoljava izgradnju takozvanog projekta „Novi Sad na vodi“.

Tokom dana u Velikoj sali raspravljalo se o više od 70 tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu je i rebalans budžeta, osnivanje novog javnog preduzeća „Putevi Novi Sad“, davanje u koncesiju svih autobuskih stajališta u gradu, ali i glasanje za novog direktora Spensa. U jednom momentu na sednici je postalo burno jer je odbornica Srpske napredne stranke Cvija Vasić poručila opoziciji kako su „dosta klali Srbe“. Nakon rasprave sa odbornikom Građanskog pokreta „Bravo“