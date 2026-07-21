Usvojen plan koji dozvoljava gradnju „Novog Sada na vodi“: Opozicija kritikuje, gradonačelnik smatra da će građani profitirati od ovog projekta

Danas pre 14 minuta  |  A. L.
Usvojen plan koji dozvoljava gradnju „Novog Sada na vodi“: Opozicija kritikuje, gradonačelnik smatra da će građani profitirati…

Odbornici Novosadskog parlamenta na današnjoj sednici usvojili su plan koji dozvoljava izgradnju takozvanog projekta „Novi Sad na vodi“.

Tokom dana u Velikoj sali raspravljalo se o više od 70 tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu je i rebalans budžeta, osnivanje novog javnog preduzeća „Putevi Novi Sad“, davanje u koncesiju svih autobuskih stajališta u gradu, ali i glasanje za novog direktora Spensa. U jednom momentu na sednici je postalo burno jer je odbornica Srpske napredne stranke Cvija Vasić poručila opoziciji kako su „dosta klali Srbe“. Nakon rasprave sa odbornikom Građanskog pokreta „Bravo“
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