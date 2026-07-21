Austrijska kompanija preuzima D Express: Austrijska pošta gradi poziciju u Srbiji, stvara se moćan privatni pružalac logističkih usluga

Austrijska pošta preuzima 100 odsto vlasništva nad srpskom kompanijom za dostavu paketa D Express, nakon čega će tu firmu spojiti sa kompanijom City Express.

Preuzimanje obuhvata zaposlene, ugovore sa korisnicima, kao i infrastrukturu, uključujući logistički centar i 27 distributivnih depoa. Austrijska pošta već dugi niz godina uspešno posluje na srpskom tržištu preko svoje ćerke kompanije City Express i jedan je od etabliranih pružalaca usluga dostave paketa u Srbiji, saopšteno je iz ove kompanije. Cilj ove transakcije je objedinjavanje prednosti kompanija D Express i City Express u okviru jedne kompanije. Time će,