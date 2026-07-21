Podrška uređenju priobalja na Limanu nakon tenzija i incidenata. Novosadski odbornici usvojili važan plan. U gradskoj kasi 55,13 milijardi dinara.

Nakon što su odbornici Grada Novog Sada usvojili rebalans budžeta, ukupna javna sredstva za potrošnju povećana su na 55,13 milijardi dinara, što je za 13,88 odsto više u odnosu na prethodno planiranih 48,42 milijarde dinara, a to uvećanje je rezultat novih projekcija prihoda, ali i raspodele suficita iz ranijeg perioda.

Duža rasprava vodila se oko druge tačke dnevnog reda, odnosno Plana generalne regulacije opštegradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz Bulevar despota Stefana na Limanu. Odbornik Građanskog pokreta „Bravo“ Miran Pogačar izazvao incident kada je ispred gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina bacio na sto materijale od po 700 stranica, nakon čega je došlo do bučne rasprave u sali. Mićin na bacanje materijala nije reagovao, ali jesu ostali odbornici, pa je u