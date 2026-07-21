Užas kod Leskovca: Osumnjičen da je silovao nepokretnu taštu, određen mu pritvor

Viši sud u Leskovcu odredio je pritvor do 30 dana G.B. iz Mrštana, osumnjičenom da je silovao svoju taštu, koja je u krevetu zbog operacije kuka.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i jer je osumnjičen za krivično delo silovanje, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, saopšteno je iz tog suda. On je osumnjičen da je 19. jula u Mrštanu, svojoj porodičnoj kući, prinudio na obljubu oštećenu S.K, svoju taštu, dok se njegova supruga nalazila kod sina u Bunibrodu. Nakon što je, kako se