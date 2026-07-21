Zvezda „pokerom“ završila posao: Ubedljiv trijumf protiv Larna u Severnoj Irskoj

Dnevnik pre 57 minuta
Zvezda „pokerom“ završila posao: Ubedljiv trijumf protiv Larna u Severnoj Irskoj

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Larn u Severnoj Irskoj rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezda je praktično "završila posao" kada je u pitanju plasman u narednu rundu. Dvostruki strelac bio je Bruno Duarte, u 26. iz penala i 67, a pogađali su i Vasilije Kostov u 55. minutu posle solo prodora i asistencije povratnika Osmana Bukarija, kao i Muhamed Čam u 85. minutu. Revanš je na programu 29. jula na stadionu "Rajko Mitić".
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