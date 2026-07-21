Ispovest Srbina koji je "za dlaku" izbegao smrt u avionu Rajanera: "To je noćna mora koju ne mogu da opišem rečima"

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Bild, In.gr
Ispovest Srbina koji je "za dlaku" izbegao smrt u avionu Rajanera: "To je noćna mora koju ne mogu da opišem rečima"

Javnost je ostala u šoku nakon svedočenja Ljubiše Karovića (61), Srbina koji je tokom leta iz Soluna za nemački Memingen doživeo nezamislivu dramu.

Usled pucanja avionskog prozora, Ljubiša se u jednom trenutku našao telom napola izbačen iz kabine, boreći se za život na visini od nekoliko hiljada metara. Nesreća se dogodila u petak ujutru, 10. jula, na letu FR1879 kompanije Ryanair. Prema rečima putnika, samo nekoliko minuta nakon poletanja začuo se snažan prasak. Veruje se da se deo motora odvojio i udario direktno u prozor pored kojeg je Karović sedeo. Usledila je trenutna dekompresija koja je putnika povukla
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