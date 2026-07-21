Tragedija u akva parku "Jugovo" u Smederevu: Utopio se dečak star pet godina, bazen zatvoren do daljnjeg

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Tragedija u akva parku "Jugovo" u Smederevu: Utopio se dečak star pet godina, bazen zatvoren do daljnjeg

U akva parku "Jugovo" u Smederevu sinoć se dogodilo utapanje dečaka 2021. godište, saopšteno je za Euronews Srbija.

Kako se navodi, do tragičnog događaja došlo je juče posle 18 časova. Lekari Hitne pomoći pokušali su da reanimiraju dete. Slučaj vodi Više javno tužilaštvo u Smederevu. Iz uprave akva parka "Jugovo" izjavili su saučešće: "Zbog tragičnog događaja akva park neće raditi do daljnjeg. Izražavamo saučešće porodici i bližnjima. Hvala na razumevanju", napisali su na svojoj zvaničnoj veb stranici. Tužilaštvo obavilo uviđaj u akva parku u Smederevu u kojem se utopilo dete
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