Zadovoljan sam kako izgledamo: Trener Stanković ne dozvoljava euforiju nakon trijumfa u Severnoj Irskoj

Fudbaleri Crvene zvezde na startu ovogodišnjih kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona zabeležili su ubedljiv trijumf u Severnoj Irskoj protiv Larnea rezultatom 4:0 (1:0).

Nakon trijumfa u evropkoj premijeri u Severnoj Irskoj, trener Dejan Stanković je izneo prve utiske: "Bili smo pravi. O tome smo pričali i radili smo na tome. Kvalitet je na našoj strani i nismo bežali od uloge favorita. Čestitam svim momcima i navijačima koji su uvek uz nas. Dalek je ovo bio put, ali on ne odustaju i uvek su sa nama", istakao je na početku izlaganja šef struke crveno-belih i dodao: "Slomili smo ih u drugom poluvremenu. Napravio sam odmah jednu