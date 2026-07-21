Sajt Polovni automobili: U prvoj polovini godine prodato 70.135 polovnih automobila iz uvoza

U Srbiju je u prvoj polovini ove godine prodato 70.135 polovnih automobila iz uvoza, što je bilo svega 286 vozila više nego u isto vreme 2025. godine, pokazala je analiza sajta Polovni automobile, objavljena danas.

Kako je navedeno, cene polovnih automobila u Srbiji, u prvih šest meseci ove godine, bile su pet odsto više nego u isto vreme lane. Istovremeno, prosečne cene svih oglašenih polovnih putničkih vozila na sajtu Polovni automobile, starosti do 20 godina (kategorija koja obuhvata najviše vozila) bila je u blagom su padu za približno dva odsto. Tako je u januaru ove godine prosečna cena oglašenih polovnjaka iznosila 12.983 evra, da bi krajem juna prosečna cena pala na