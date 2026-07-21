Elektrodistribucija Niš 21.07.2026

Ogranak Elektrodistribucija Niš radi na redovnom održavanju distributivne elektroenergetske mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova.

Dana 21.07.2026. godine bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama:snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova. – u vremenu od 08:00 do 10:00: deo Obrenovićeve, Učitelj Tasina (2,2a), Srđana Aleksića (14,16), Episkopska (7,9,13), deo Hilandarske, Stanka Vlasotinčanina (1,8), Trg 14. Oktobra (2,10,14,24); – u vremenu od 08:30 do 10:30: Jovana Babunskog (3,5), Stevana Kaćanskog (1-23), Vojvode Gojka (6); – u vremenu od 09:00 do