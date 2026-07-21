RHMZ izdao najviši stepen upozorenja: Jugoistoku Srbije prete oluje, orkanski vetar i krupan grad

Gradski portal 018 pre 20 minuta  |  redakcija GP018
RHMZ izdao najviši stepen upozorenja: Jugoistoku Srbije prete oluje, orkanski vetar i krupan grad

„Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje.

Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada (> 5 cm u prečniku), kao i silovitih udara vetra, orkanske jačine (> 100 km/h), koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu”, navode iz RHMZ-a. Zbog toga pozivaju na maksimalan oprez i izbegavanje svih aktivnosti na otvorenom ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi naiđu iznenada. Povodom
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