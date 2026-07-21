Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli povećao se na 5.278

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli povećao se na 5.278

Broj žrtava nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao je na 5.278, naveo je u poslednjem izveštaju predsednik Narodne skupštine Venecuele i šef štaba za stvaranje privremenih kampova i ubrzano planiranje stambenih projekata Horhe Rodrigez.

Foto: Photo by Miguel Medina/Pool Photo via AP Od 24. juna kada su u roku od nekoliko sekundi registrovana dva jaka potresa, seizmička aktivnost se nastavila sa ukupno 1.405 naknadnih potresa. Medicinska pomoć je stigla do 41.069 pacijenata, a prijavljeno je 16.740 povreda. U izveštaju se navodi da je na terenu 2.278 međunarodnih spasilaca i 31.745 volontera koji su spasili 6.462 osobe. Za stambene potrebe, nacionalna vlada održava 107 privremenih kampova, objekata
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