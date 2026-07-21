Evropska služba za spoljne poslove: Reintegracija Srba u kosovsko pravosuđe mora biti u skladu sa sporazumima

Evropska služba za spoljne poslove saopštila je danas da konstantno poziva Kosovo da omogući reintegraciju Srba sa Kosova u pravosuđe, u skladu sa kosovskim zakonima i sporazumima iz dijaloga.

Foto: Stefan Goranović U saopštenju se izražava zabrinutost Evropske unije u vezi sa odlukom Kosovskog tužilačkog saveta da prihvati ostavke tužilaca koje su već povučene i odlukom vršiteljke dužnosti predsednika Kosova da potpiše ukaze o razrešenju. "Ovo izgleda nespojivo sa zakonom, pravnim procesom i opštim zahtevima vladavine prava na Kosovu", navodi se u saopštenju. Unija je pozvala relevantne institucije da se uzdrže od postupaka usmerenih na sprečavanje