Glamočić razrešio rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje svinjske kuge

Insajder pre 7 minuta  |  Tanjug
Glamočić razrešio rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje svinjske kuge

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razrešio je Sašu Ostojića dužnosti rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja i na skupštinskom Odboru za poljoprivredu saopštio da je za novog rukovodioca imenovao Ljiljanu Ivanjac, načelnicu veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu.

Foto: FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr Glamočić je rekao da će Ivanjac rukovoditi koordinacijom mera i aktivnostima na suzbijanju afričke kuge svinja. Ministar je izjavio i da je afrička kuga svinja prisutna u sedam okruga u Srbiji i dodao da je, zaključno sa 20. julom, uginula 29.241 svinja. Ministar poljoprivrede održao je prošle nedelje sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog vrha, na kojem je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo
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