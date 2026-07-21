Iran i SAD nastavili razmenu udara: IRGC gađao američke baze, CENTCOM ciljeve u Iranu

Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili su tokom noći razmenu udara, pri čemu je iranska Revolucionarna garda saopštila da je napala američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu, dok je Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) objavila da je završila novu rundu napada na ciljeve u Iranu.

Foto: Razieh Poudat/ISNA via AP Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su njegove vazduhoplovne snage tokom protekle noći i rano jutros izvele više talasa raketnih napada i napada bespilotnim letelicama na američke vojne radare, protivvazdušnu odbranu i komunikacione objekte u Bahreinu i Kuvajtu, tvrdeći da je uništen niz strateških vojnih ciljeva. Garda je u više saopštenja navela da su napadi izvedeni u znak odmazde zbog američkih udara na