MUP: U Požarevcu uhapšene dve osobe, pronađeno oko 17 kilograma droge

Policija je danas u Požarevcu uhapsila P. I. (1995) i I. J. (1994), zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Rotacija, foto: Insajder Pored toga, P. I. se tereti i za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, saopštio je MUP. "Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste pronašla i zaplenila oko 12 kilograma biljne materije nalik na marihuanu, oko četiri kilograma praškaste materije nalik na amfetamin, kao i oko 900 grama materije za koju se sumnja da je hašiš", navodi se u saopštenju.