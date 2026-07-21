MUP: U Požarevcu uhapšene dve osobe, pronađeno oko 17 kilograma droge

Insajder pre 20 minuta  |  FoNet
MUP: U Požarevcu uhapšene dve osobe, pronađeno oko 17 kilograma droge

Policija je danas u Požarevcu uhapsila P. I. (1995) i I. J. (1994), zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Rotacija, foto: Insajder Pored toga, P. I. se tereti i za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, saopštio je MUP. "Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste pronašla i zaplenila oko 12 kilograma biljne materije nalik na marihuanu, oko četiri kilograma praškaste materije nalik na amfetamin, kao i oko 900 grama materije za koju se sumnja da je hašiš", navodi se u saopštenju.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

MUP: Dve osobe uhapšene u Požarevcu sa 17 kilograma droge

MUP: Dve osobe uhapšene u Požarevcu sa 17 kilograma droge

N1 Info pre 10 minuta
Dačić: Uhapšene dve osobe u Požarevcu zbog droge

Dačić: Uhapšene dve osobe u Požarevcu zbog droge

RTS pre 11 minuta
Velika akcija policije u Požarevcu: Pronađeno skoro 17 kilograma droge, uhapšene dve osobe (foto)

Velika akcija policije u Požarevcu: Pronađeno skoro 17 kilograma droge, uhapšene dve osobe (foto)

Mondo pre 20 minuta
U Požarevcu uhapšene dve osobe, pronađena materija nalik na drogu

U Požarevcu uhapšene dve osobe, pronađena materija nalik na drogu

Serbian News Media pre 1 sat
G.B iz Mrštana silovao bolesnu i nepokretnu taštu

G.B iz Mrštana silovao bolesnu i nepokretnu taštu

Jugmedia pre 46 minuta
(Foto, video) Zaplenjeno skoro 17 kilograma droge: Velika policijska akcija u Požarevcu, uhapšena dvojica muškaraca

(Foto, video) Zaplenjeno skoro 17 kilograma droge: Velika policijska akcija u Požarevcu, uhapšena dvojica muškaraca

Blic pre 41 minuta
Velika akcija policije u Požarevcu! Uhapšena dva muškarca zbog prodaje droge: Zaplenjeno čak 16 kilograma marihuane…

Velika akcija policije u Požarevcu! Uhapšena dva muškarca zbog prodaje droge: Zaplenjeno čak 16 kilograma marihuane, amfetamina i hašiša! (foto)

Kurir pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PožarevacMarihuanaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPInsajder

Regioni, najnovije vesti »

MUP: Dve osobe uhapšene u Požarevcu sa 17 kilograma droge

MUP: Dve osobe uhapšene u Požarevcu sa 17 kilograma droge

N1 Info pre 10 minuta
MUP: U Požarevcu uhapšene dve osobe, pronađeno oko 17 kilograma droge

MUP: U Požarevcu uhapšene dve osobe, pronađeno oko 17 kilograma droge

Insajder pre 20 minuta
Nevreme u regionu: U Pljevljima pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila, u Nevesinju ulice pobelele od grada

Nevreme u regionu: U Pljevljima pala fasada, slomljena stabla, oštećena vozila, u Nevesinju ulice pobelele od grada

RTV pre 21 minuta
Prijave za 11. Filmsku radionicu FRKA do 25. jula

Prijave za 11. Filmsku radionicu FRKA do 25. jula

RTK pre 11 minuta
NOVA: Bez novog klastera za Srbiju do kraja leta

NOVA: Bez novog klastera za Srbiju do kraja leta

Kragujevačke pre 1 minut