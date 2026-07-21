Zdravstveni centar Vranje: Vozač Hitne pomoći teško povređen nakon što je na njega naleteo teretni kamion

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Zdravstveni centar Vranje: Vozač Hitne pomoći teško povređen nakon što je na njega naleteo teretni kamion

Vozač Hitne pomoći iz Vranja teško je povređen kada je na njega naleteo teretni kamion, a nakon što je zbog kvara na elektroinstalaciji zaustavio sanitetsko vozilo kojim je prevozio dete ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš, saopšteno je iz Zdravstvenog centra Vranje. Dete je, dodaje se u saopštenju, potom preuzela doktorka koja se zatekla na mestu događaja i bezbedno ga transportovala do Niša.

Foto: Srđan Ilić "Tokom vožnje došlo je do kvara na elektroinstalaciji vozila, zbog čega je vozač, postupajući u skladu sa pravilima struke i vodeći računa o bezbednosti pacijenta i medicinske ekipe, zaustavio sanitetsko vozilo. Prilikom izlaska iz vozila na njega je naleteo teretni kamion, usled čega je zadobio teške telesne povrede", navodi se u saopštenju Zdravstvenog centra Vranje. Na mestu događaja, dodaje se u saopštenju, zatekla se doktorka koja je nakon
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