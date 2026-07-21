JKP „Naissus“: Voda u Nišu bezbedna za piće, sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije potpuno odvojeni

Južne vesti pre 1 sat  |  Nikola Đukić
JKP „Naissus“: Voda u Nišu bezbedna za piće, sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije potpuno odvojeni

Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama o neispravnosti vode nakon obilnih padavina, iz JKP Naissusa saopštavaju da su takve tvrdnje neosnovane i da rezultati analiza potvrđuju potpunu ispravnost vode u gradskom sistemu.

Ističu da se vodosnabdevanje odvija nesmetano i da kvalitet vode u potpunosti odgovara svim zakonskim standardima. Iz ovog preduzeća navode da stručne službe svakodnevno prate stanje na terenu, a da se laboratorijske analize i uzorkovanja obavljaju redovno prema propisanim procedurama. Kako objašnjavaju, do sada nije zabeležen nijedan neispravan uzorak niti pokazatelj koji bi ukazivao na bilo kakvu ugroženost sistema. Iz JKP Naissusa podsećaju građane da su sistemi
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

JKP "Naissus": Voda u Nišu ispravna, građani nemaju razloga za zabrinutost

JKP "Naissus": Voda u Nišu ispravna, građani nemaju razloga za zabrinutost

RTS pre 10 minuta
Niški vodovod demantovao da je voda za piće u tom gradu zagađena usled nevremena

Niški vodovod demantovao da je voda za piće u tom gradu zagađena usled nevremena

N1 Info pre 1 sat
Niški vodovod demantovao da je voda za piće u tom gradu zagađena usled nevremena

Niški vodovod demantovao da je voda za piće u tom gradu zagađena usled nevremena

Serbian News Media pre 1 sat
Niški vodovod demantovao da je voda za piće zagađena usled nevremena

Niški vodovod demantovao da je voda za piće zagađena usled nevremena

Jugmedia pre 1 sat
Niš: Da li je voda ispravna za piće?

Niš: Da li je voda ispravna za piće?

Jug press pre 55 minuta
Niški vodovod demantovao da je voda za piće u tom gradu zagađena usled nevremena

Niški vodovod demantovao da je voda za piće u tom gradu zagađena usled nevremena

Danas pre 1 sat
Niški vodovod demantovao da je voda za piće u tom gradu zagađena usled nevremena

Niški vodovod demantovao da je voda za piće u tom gradu zagađena usled nevremena

Rešetka pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Regioni, najnovije vesti »

Građani niškog naselja Pantelej počinju trodnevnu blokadu saobraćajnica zbog brze pruge

Građani niškog naselja Pantelej počinju trodnevnu blokadu saobraćajnica zbog brze pruge

N1 Info pre 40 minuta
Milošević (SSP): Direktor UKC Niš stare stolice iz Insituta Niška Banja predstavio kao nove

Milošević (SSP): Direktor UKC Niš stare stolice iz Insituta Niška Banja predstavio kao nove

Beta pre 5 minuta
Najopasniji trenutak na putu je pred sam kraj: "Mikro-san" i ova kategorija vozača pune crnu statistiku

Najopasniji trenutak na putu je pred sam kraj: "Mikro-san" i ova kategorija vozača pune crnu statistiku

Euronews pre 25 minuta
Milošević (SSP): Direktor UKC Niš stare stolice iz Insituta Niška Banja predstavio kao nove

Milošević (SSP): Direktor UKC Niš stare stolice iz Insituta Niška Banja predstavio kao nove

Serbian News Media pre 5 minuta
ILUZIUM – novi svet iluzija stigao na Zlatibor

ILUZIUM – novi svet iluzija stigao na Zlatibor

Zoom UE pre 0 minuta