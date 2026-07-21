JKP „Naissus“: Voda u Nišu bezbedna za piće, sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije potpuno odvojeni

Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama o neispravnosti vode nakon obilnih padavina, iz JKP Naissusa saopštavaju da su takve tvrdnje neosnovane i da rezultati analiza potvrđuju potpunu ispravnost vode u gradskom sistemu.

Ističu da se vodosnabdevanje odvija nesmetano i da kvalitet vode u potpunosti odgovara svim zakonskim standardima. Iz ovog preduzeća navode da stručne službe svakodnevno prate stanje na terenu, a da se laboratorijske analize i uzorkovanja obavljaju redovno prema propisanim procedurama. Kako objašnjavaju, do sada nije zabeležen nijedan neispravan uzorak niti pokazatelj koji bi ukazivao na bilo kakvu ugroženost sistema. Iz JKP Naissusa podsećaju građane da su sistemi