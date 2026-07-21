‘Slučaj dim’: Tramp ispunio pretnju, uveo carine Kanadi od 50 odsto

Južne vesti pre 1 sat
‘Slučaj dim’: Tramp ispunio pretnju, uveo carine Kanadi od 50 odsto

Getty Images Tramp i kanadski premijer Mark Karni tokom finala Svetskog prvenstva u fudbalu 19. jula u Njujorku Američki predsednik Donald Tramp uveo je carinu od 50 odsto na širok spektar robe uvezene iz Kanade, kao odmazdu za ono što je nazvao „nejednakim tretmanom“ prema izvozu američkih automobila, mlečnih proizvoda i alkohola.

Odluka o uvođenju visoke stope carina na određene proizvode doneta je dva dana pošto je Tramp zapretio Kanadi da će platiti za štetu nastalu od dima i zagađenog vazduha usled stotina šumskih požara koji gore na teritoriji severnog američkog suseda. Sjedinjene Američke Države (SAD) su „napadnute prljavim, zagađenim i nezdravim vazduhom“, napisao je Tramp na njegovoj mreži Istina ( Truth Social) dan uoči finala Svetskog prvenstva u fudbalu čiji su domaćini bili
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