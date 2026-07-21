"Durdžići su polusvet, gibaničari, nisu moj nivo" Maja i Taki oči u oči sa Asminovom porodicom: Mustafa na ivici suza: Palo izvinjenje

Nakon što je Maja Marinković ispala u superfinalu u Eliti 9, sačekao ju je otac Taki Marinković koji ju je odmah zagrlio.

Maja je ispala 10. po redu, a OVDE možete pratiti prenos uživo. - Verujem da je Taki ljut zbog svega. On je moj otac, on je meni sve. Od mene zaslužuje veliko "izvini", kao i Asminova porodica - rekla je Maja, a potom se izvinila Durdžićima. - Žao mi je zbog svega što sam izgovorila. Iskreno se kajem i vi to niste zaslužili. Izvinite za sve što sam izgovorila, to, naravno, nije istina, ali vređali smo se. Vi to niste zaslužili. U svađi sam svašta rekla, a oni su