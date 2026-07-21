"Durdžići su polusvet, gibaničari, nisu moj nivo" Maja i Taki oči u oči sa Asminovom porodicom: Mustafa na ivici suza: Palo izvinjenje

Kurir pre 1 sat
"Durdžići su polusvet, gibaničari, nisu moj nivo" Maja i Taki oči u oči sa Asminovom porodicom: Mustafa na ivici suza: Palo…

Nakon što je Maja Marinković ispala u superfinalu u Eliti 9, sačekao ju je otac Taki Marinković koji ju je odmah zagrlio.

Maja je ispala 10. po redu, a OVDE možete pratiti prenos uživo. - Verujem da je Taki ljut zbog svega. On je moj otac, on je meni sve. Od mene zaslužuje veliko "izvini", kao i Asminova porodica - rekla je Maja, a potom se izvinila Durdžićima. - Žao mi je zbog svega što sam izgovorila. Iskreno se kajem i vi to niste zaslužili. Izvinite za sve što sam izgovorila, to, naravno, nije istina, ali vređali smo se. Vi to niste zaslužili. U svađi sam svašta rekla, a oni su
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Suočavanje Maje Marinković i Asminove porodice Mustafa plače u programu uživo, Mevlida žestoka: Maja spustila glavu i…

Suočavanje Maje Marinković i Asminove porodice Mustafa plače u programu uživo, Mevlida žestoka: Maja spustila glavu i izvinjava se

Blic pre 37 minuta
Taki urlao na Maju, ona se suočila sa Asminovom porodicom, Mustafa zaplakao: "Želim ti da..."

Taki urlao na Maju, ona se suočila sa Asminovom porodicom, Mustafa zaplakao: "Želim ti da..."

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ELITAMaja Marinkovicelita 9

Zabava, najnovije vesti »

"Imale smo kvalitetne seljačke svađe" Milena Kačavenda oplela po učesnicima, pa otkrila ko joj je falio u ovoj sezoni i zbog…

"Imale smo kvalitetne seljačke svađe" Milena Kačavenda oplela po učesnicima, pa otkrila ko joj je falio u ovoj sezoni i zbog čega: S njom sam uživala (video)

Kurir pre 17 minuta
Najsočnije trileće sa domaćim karamelom: Originalni recept za kolač koji svi obožavaju

Najsočnije trileće sa domaćim karamelom: Originalni recept za kolač koji svi obožavaju

Kurir pre 2 minuta
"Planiram da trošim lovu" Sofija bez dlake na jeziku o planovima sa Danetom: Otkrila šta ju je otac savetovao: Tražila sam…

"Planiram da trošim lovu" Sofija bez dlake na jeziku o planovima sa Danetom: Otkrila šta ju je otac savetovao: Tražila sam tatu da idem kući... (video)

Kurir pre 2 minuta
Asmin Durdžić priznao da li se plaši Takija: Evo kako planira da se suoči sa njim posle rijalitija i gnusnih uvreda: Da mu…

Asmin Durdžić priznao da li se plaši Takija: Evo kako planira da se suoči sa njim posle rijalitija i gnusnih uvreda: Da mu ponovi te reči... (video)

Kurir pre 7 minuta
FINALE ELITE 9 UŽIVO: Ivan Marinković zauzeo 4. mesto! Slavio kao jedini muškarac među ženama: „Ovo je vrh moje karijere…

FINALE ELITE 9 UŽIVO: Ivan Marinković zauzeo 4. mesto! Slavio kao jedini muškarac među ženama: „Ovo je vrh moje karijere, hvala svetu!“

Svet & Skandal pre 16 minuta