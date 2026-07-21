„Dva meseca nakon porođaja imala je intimne odnose sa ovim čovekom“ Terza brutalno o Milici i njenoj prošlosti: Slikao je moj drugar kako… (video)

Borislav Terzić Terza je žestoko opleo po svojoj nekadašnjoj izabranici, Milici Veličković.

On je govorio tako glasno, da se činilo kao da viče iz sve snage, što je jasno stavilo do znanja koliko je razočaran i ljut na nju. Prenos uživo superfinala Elite 9 možete pratiti OVDE. U razgovoru za Kurir izneo je niz ozbiljnih tvrdnji na njen račun, poručivši da nema nameru da bilo šta prećuti. Njegove reči odjeknule su kao bomba, a najviše joj zamera burnu prošlost. - Kakva je njena prošlost? Neka kažu ljudi! Slikao je moj drugar kako se sa ženama ljubi. Nakon