"Imale smo kvalitetne seljačke svađe" Milena Kačavenda oplela po učesnicima, pa otkrila ko joj je falio u ovoj sezoni i zbog čega: S njom sam uživala (video)

Kurir pre 1 sat
"Imale smo kvalitetne seljačke svađe" Milena Kačavenda oplela po učesnicima, pa otkrila ko joj je falio u ovoj sezoni i zbog…

Milena Kačavenda je ispala u superfinalu Elite 9, a onda se osvrnula na takmičare i svoje učešće.

Najpre, prokomentarisala je svoje dosadašnje cimere: - Ne zna se ko je s čijom ženom bio, ko s kim tikve sadio. Porodice se podržavaju - prokomentarisala je Milena, pa se nadovezala. Istakla je da je umela često da bude glasna i da nije bila svesna da tako može da zvuči: - Govorili su da sam luda, evo im luda, goodbye Čarli! - našalila se Kačavenda. Ona se zatim dala svoj sud o ovoj sezoni takmičenja. - Sezona je bila čupava, ali eto jedne nove mene, bila sam
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