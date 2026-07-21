Ko je Stanija Dobrojević pobednica elite 9 Od Srbije do Holivuda: Bogatstvo stekla sama, u rijalitiju prošla pakao, a evo kako je postala poznata (foto)

Kurir pre 3 sata
Ko je Stanija Dobrojević pobednica elite 9 Od Srbije do Holivuda: Bogatstvo stekla sama, u rijalitiju prošla pakao, a evo kako…

Stanija Dobrojević provela je nekoliko teških meseci u Eliti 9, a nakon završetka sezone najavila je velike planove.

Starleta godinama važi za jednu od najatraktivnihih na javnoj sceni, a evo kako je postala poznata široj javnosti. Stanija Dobrojević postala je poznata javnosti kada se pojavila u "Survivor Srbija VIP", ali je tada izgledala potpuno drugačije i predstavila se kao studentkinja iz Novog Sada. Jedna je od prvih devojaka koja je termin "starletizam" donela u Srbiju i jedina koja je bila u kući Hju Hefnera. Ona se ranijih godina često hvalila svojim poznanstvom sa
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