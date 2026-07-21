Litvanski ministar odbrane: "Putinu je potrebno novo zaoštravanje, a baltički region i Poljska su moguće mete"

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
Litvanski ministar odbrane: "Putinu je potrebno novo zaoštravanje, a baltički region i Poljska su moguće mete"
Litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas ocenio je danas da je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu potrebno "novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete". "Kremlju, Putinu, potrebno je novo zaoštravanje, nova pobeda, a baltički region i Poljska su najbliže mete u ovom slučaju", rekao je Kaunas za litvanski javni servis. Ministar je dodao da se rat u Ukrajini ne odvija kako je Rusija planirala zbog čega trpi posledice na domaćem
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