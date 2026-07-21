"Majka nije pokušala da me kontaktira" Nerio otkrio da ga je samo baka Nada zvala, a Grofica mu samo poslala poruku: Ne može promeniti stvari koje su se desile

Slavlje nakon superfinala “ Elite 9” počelo je u velikom stilu, a među prvim zvanicama koje su stigle na žurku Velikog šefa bili su Hana Duvnjak i Nerio Ružanji, vidno raspoloženi za provod.

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici nastavili su slavlje na tradicionalnoj žurki Velikog šefa. Među prvima su se pojavili Hana Duvnjak i Nerio Ružanji, koji su u dobrom raspoloženju stigli na proslavu i odmah privukli pažnju okupljenih i pripadnika sedme sile. Na samom početku, Hana i Nerio su prokomentarisali pobednicu ''Elite 9'' Staniju Dobrojević i koliko im je krivo što Aneli Ahmić nije odnela titulu pobednice. - Ja sam negde