Ministar Glamočić pred Odborom za poljoprivredu: Sve institucije moraju preuzeti odgovornost u borbi protiv afričke kuge svinja
Kurir pre 49 minuta
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić učestvovao je danas na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj je narodne poslanike detaljno upoznao sa trenutnom epizootiološkom situacijom u zemlji, merama koje država sprovodi u cilju suzbijanja afričke kuge svinja, kao i aktivnostima nadležnih službi na terenu. Ministar je istakao da afrička kuga svinja predstavlja jedan od