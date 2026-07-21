Ministar Glamočić pred Odborom za poljoprivredu: Sve institucije moraju preuzeti odgovornost u borbi protiv afričke kuge svinja

Kurir pre 49 minuta
Ministar Glamočić pred Odborom za poljoprivredu: Sve institucije moraju preuzeti odgovornost u borbi protiv afričke kuge svinja…
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić učestvovao je danas na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj je narodne poslanike detaljno upoznao sa trenutnom epizootiološkom situacijom u zemlji, merama koje država sprovodi u cilju suzbijanja afričke kuge svinja, kao i aktivnostima nadležnih službi na terenu. Ministar je istakao da afrička kuga svinja predstavlja jedan od
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