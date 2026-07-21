"Moja mama je videla da se Maja kaje" Asmin priznao da je ljubomorniji od Maje: "Ne znam kako bih reagovao da sam bio na njenom mestu" Evo šta planiraju (video)

Maja Marinković i Asmin Durdžić nakon superfinala "Elite 9" govorili su o svom odnosu, ljubomori, ali i očekivanjima pred proglašenje pobednika.

Par je otkrio da veruje da će se stvari nakon rijalitija smiriti, kao i da će njihov odnos izgledati drugačije u spoljnom svetu. - I moja mama je videla da se Maja stvarno kaje, valja će sve biti normalno - rekao je Asmin. Maja je objasnila da su okolnosti u rijalitiju bile potpuno drugačije od onih u realnom životu, posebno zbog činjenice da su svi bili okruženi bivšim partnerima. - Bili smo u zatvorenom, moji bivši, njegove bivše. Ovako nećemo živeti sa bivšima