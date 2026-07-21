Ne može da obuzda suze: Luka Vujović plače nakon što je izbačen iz Elite! Progovorio o planovima sa trudnom Anitom, pomenuo veridbu, a evo koje ime želi za bebu

Kurir pre 8 minuta
Ne može da obuzda suze: Luka Vujović plače nakon što je izbačen iz Elite! Progovorio o planovima sa trudnom Anitom, pomenuo…

Luka Vujović nije krio emocije nakon izlaska iz superfinala “ Elite”.

Posle meseci provedenih u rijalitiju, susret sa najbližima potpuno ga je slomio, a posebno emotivan trenutak dogodio se kada mu je u zagrljaj potrčala Anitina prijateljica Tamara Radoman. Luka nije uspeo da zadrži suze radosnice, pa je svima bilo jasno koliko su ga preplavile emocije nakon završetka velikog finala. Vidno dirnut, Luka je nakon izlaska sumirao utiske iz rijalitija, govorio o svemu što je preživeo tokom učešća, ali se osvrnuo i na odnos sa Anitom
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