"Nisam ni znao da je ćerka bila kod mene" Nakon što je izneo optužbe na Miličin račun, Terza spustio loptu, umešao se brat: Burno je odreagovao... (video)

Kurir pre 1 sat
"Nisam ni znao da je ćerka bila kod mene" Nakon što je izneo optužbe na Miličin račun, Terza spustio loptu, umešao se brat…
Nakon što je Borislav Terzić Terza je žestoko opleo po svojoj nekadašnjoj izabranici, sada je spustio loptu dok je govorio pred okupljenim medijima, zajedno sa svojim bratom i Jovanom Cvijanović. - Odreagovao je malo burno - počeo je Terzin brat, a zatim se umešala Jovana. - Ona će dozvoliti Terzi da viđa dete kad god on hoće, već sutra, prekosutra. Biće sve okej - rekla je. - Malopre sam dao izjavu, nisam ni znao. Barbara je dolazila kod nas dva meseca. Svake
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