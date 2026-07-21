Novi sukob na finalu Elite 9 iza kamera! Taki i Terza kipte od besa: Je l' znaš ti ko sam ja?! (video)

Novi sukob je uzdrmao je Elitu, kada se izbačeni učesnik Borislav Terzić Terza sađao sa Takijem Marinkovićem, a OVDE možete pratiti prenos finala uživo iz minuta u minut. - Ja sam ti branio ćerku - objašnjavao je Terza. - Ma je l' znaš ti ko sam ja? Ja ti znam celu familiju - rekao mu je Taki. - Svi se vređamo - pravdao se Terza, a zatim se situacija malo smirila, dok je Terza sve vreme isticao da mu je krivo. Pogledajte detaljnije u prilogu. Nakon što je Borislav