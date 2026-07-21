Novi sukob na finalu Elite 9 iza kamera! Taki i Terza kipte od besa: Je l' znaš ti ko sam ja?! (video)

Kurir pre 5 minuta
Novi sukob na finalu Elite 9 iza kamera! Taki i Terza kipte od besa: Je l' znaš ti ko sam ja?! (video)
Novi sukob je uzdrmao je Elitu, kada se izbačeni učesnik Borislav Terzić Terza sađao sa Takijem Marinkovićem, a OVDE možete pratiti prenos finala uživo iz minuta u minut. - Ja sam ti branio ćerku - objašnjavao je Terza. - Ma je l' znaš ti ko sam ja? Ja ti znam celu familiju - rekao mu je Taki. - Svi se vređamo - pravdao se Terza, a zatim se situacija malo smirila, dok je Terza sve vreme isticao da mu je krivo. Pogledajte detaljnije u prilogu. Nakon što je Borislav
Otvori na kurir.rs

Kurir »

"Nisam ni znao da je ćerka bila kod mene" Nakon što je izneo optužbe na Miličin račun, Terza spustio loptu, umešao se brat…

"Nisam ni znao da je ćerka bila kod mene" Nakon što je izneo optužbe na Miličin račun, Terza spustio loptu, umešao se brat: Burno je odreagovao... (video)

Kurir pre 1 minutjoš 2 povezane
Španski reprezentativac progovorio o paklu posle finala: Argentinci pokušali da ga udare, a evo šta je on poručio...

Španski reprezentativac progovorio o paklu posle finala: Argentinci pokušali da ga udare, a evo šta je on poručio...

Kurir pre 2 sata
Crveno-beli večeras započinju svoju evropsku misiju! Kreće juriš na Ligu šampiona, evo gde možete da gledate Zvezdin meč u…

Crveno-beli večeras započinju svoju evropsku misiju! Kreće juriš na Ligu šampiona, evo gde možete da gledate Zvezdin meč u Severnoj Irskoj!

Kurir pre 26 minuta
"Durdžići su polusvet, gibaničari, nisu moj nivo" Maja i Taki oči u oči sa Asminovom porodicom: Mustafa na ivici suza: Palo…

"Durdžići su polusvet, gibaničari, nisu moj nivo" Maja i Taki oči u oči sa Asminovom porodicom: Mustafa na ivici suza: Palo izvinjenje

Kurir pre 26 minuta
"Ja sam pobednik", Luka Vujović ispao iz Elite, pa poslao važnu poruku publici: Evo šta kaže o ulasku u desetu sezonu (video)…

"Ja sam pobednik", Luka Vujović ispao iz Elite, pa poslao važnu poruku publici: Evo šta kaže o ulasku u desetu sezonu (video)

Kurir pre 3 sata
Kurir »

Zabava, najnovije vesti »

"Nisam ni znao da je ćerka bila kod mene" Nakon što je izneo optužbe na Miličin račun, Terza spustio loptu, umešao se brat…

"Nisam ni znao da je ćerka bila kod mene" Nakon što je izneo optužbe na Miličin račun, Terza spustio loptu, umešao se brat: Burno je odreagovao... (video)

Kurir pre 1 minut
Vrišti i lomi sve pred sobom: Haos u finalu Elite - bivša učesnica doživela nervni slom, jeca na sav glas: "Ništa nije u redu"…

Vrišti i lomi sve pred sobom: Haos u finalu Elite - bivša učesnica doživela nervni slom, jeca na sav glas: "Ništa nije u redu" (video)

Blic pre 1 minut
"Znaš li ko je tata?" Luka Vujović se suočio sa sinom iz prvog braka, pa govorio o svadbi sa Anitom: "Ako fanovi pošalju..."…

"Znaš li ko je tata?" Luka Vujović se suočio sa sinom iz prvog braka, pa govorio o svadbi sa Anitom: "Ako fanovi pošalju..." (video)

Blic pre 1 minut
Bivši ljubavnici u duelu Najduhovitiji rijaliti učesnik izbačen iz superfinala: Svaki presek sve napetiji

Bivši ljubavnici u duelu Najduhovitiji rijaliti učesnik izbačen iz superfinala: Svaki presek sve napetiji

Blic pre 1 minut
Novi sukob na finalu Elite 9 iza kamera! Taki i Terza kipte od besa: Je l' znaš ti ko sam ja?! (video)

Novi sukob na finalu Elite 9 iza kamera! Taki i Terza kipte od besa: Je l' znaš ti ko sam ja?! (video)

Kurir pre 5 minuta