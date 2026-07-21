On će naslediti Sirskog: Zelenski imenovao novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine! Evo ko je Mihailo Drapatilj

Kurir pre 58 minuta  |  United24media)
On će naslediti Sirskog: Zelenski imenovao novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine! Evo ko je Mihailo Drapatilj

Provereni general Mihailo Drapatilj imenovan je za vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, nasledivši Oleksandra Sirskog, koji je tu funkciju obavljao od februara 2024. godine.

Nakon niza konsultacija sa najvišim vojnim zvaničnicima, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je Drapatilja za novog komandanta. Uveče 21. jula Oleksandar Sirski napustio je mesto vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, a na njegovu funkciju stupio je Mihailo Drapatilj, koji je do tada komandovao Združenim snagama. Tokom prethodnih godina Drapatilj je napredovao do generalskog čina, stekao veliki ugled u vojsci i istakao se u brojnim vojnim
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