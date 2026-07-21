Policija upala u plažne barove u Budvi: Pronađen kokain, maloletnici pili alkohol, pale i kazne

Kurir pre 19 minuta  |  RTCG
Policija upala u plažne barove u Budvi: Pronađen kokain, maloletnici pili alkohol, pale i kazne

Policija u Budvi kontrolisala je pet plažnih barova, legitimisala 85 osoba, izvršila pregled 62 lica, dok je petoro njih dovedeno u službene prostorije radi preduzimanja daljih policijskih mera i radnji, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Prilikom kontrole i pregleda N.B. (45), državljanina Bosne i Hercegovine, pronađena je određena količina kokaina. „Takođe, više državljana Republike Srbije zatečeno je bez ličnih identifikacionih dokumenata. Kod M.D. (35) pronađene su tablete 'Bromazepam', za koje nije posedovao odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, u saradnji sa nadležnim lokalnim i državnim inspekcijama, sproveli ciljanu kontrolu noćnog kluba
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